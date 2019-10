Eklat an der Wahlparty: «Sie sagte, Homosexualität sei unnatürlich»

Dass Homosexuelle keine Kinder erziehen sollten, habe sie so nicht gesagt: «Es ist einfach so, dass heterosexuellen Paaren, die keine Kinder bekommen können, sehr viele Steine in den Weg gelegt werden. Homosexuelle Paare hingegen haben momentan eine grosse Lobby.» Mit Forderungen wie «Ehe für Alle» würde diese Lobby mittels «Salami-Taktik» immer mehr wollen wie zum Beispiel, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen. «Mir geht es in erster Linie immer ums Kindeswohl. Und da bin ich der Meinung, dass sich ein heterosexuelles Paar besser zur Erziehung eignet.» Alleinerziehenden Menschen, die bereits ein Kind haben und in einer homosexuellen Beziehung leben möchten, sollte es jedoch erlaubt sein, das Sorgerecht zu behalten.

Aufgrund ihres christlichen Hintergrunds seien sexuelle Praktiken zwischen Mann und Mann oder Frau und Frau für sie tatsächlich etwas Unnatürliches. «Das ist einfach meine persönliche Ansicht. Ich unterstütze diese Lebensformen nicht, respektiere sie aber.»

BDP entschuldigt sich auf Twitter

Ist öffentlicher Shitstorm gegen eine Person notwendig? Die @BdpBaselland steht für die #EhefürAlle ein und ist gegen Diskriminierung. Auch wenn wir nicht wissen, in welchem religiösen oder sozialen Zusammenhang diese falsche Aussage gemacht wurde, bitten wir um Entschuldigung. — BDP_Baselland (@BdpBaselland) October 20, 2019

Tobias Schaub teilte seine Erfahrung am späten Sonntagabend in den sozialen Medien. Die BDP Baselland reagierte auf Twitter. Die Partei entschuldigt sich für die Aussage. Ausserdem weist sie darauf hin, dass es besser wäre, solche Themen zwischen den Betroffenen zu klären statt einen Shitstorm zu provozieren. Die Angst ist angesichts der Empörungswelle um Elisabeth Augstburger berechtigt.

Eine klare Haltung nimmt unterdessen der Baselbieter Regierungsrat ein. Aus einer Antwort auf eine Interpellation geht hervor: Wer versucht, mit Therapien gegen homosexuelle Neigungen vorzugehen, kann seine Bewilligung zur Berufsausübung verlieren oder muss mit juristischen Konsequenzen rechnen.

Die Regierung lehnt therapeutische Massnahmen ab, die zum Ziel haben, homosexuelle Veranlagungen eines Menschen in heterosexuelle Neigungen zu überführen. Auch die Ärztegesellschaft Baselland, der Verband der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten beider Basel sowie die Landeskirchen teilen diese Haltung.