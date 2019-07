Eingesperrt im Garten Eden

Anja Pignataro ist die Catwoman von Pratteln. Sie hat zwar keine Superkräfte wie die Figur in der Comic-Verfilmung, doch für die Katzen in ihrem Heim ist sie durchaus eine Heldin.

Das von Pignataro geführte Katzenheim liegt direkt neben der S-Bahn-Haltestelle Salina Raurica. 80 Tiere haben hier Platz. Aktuell ist Hochsaison, denn wer in die Ferien verreisen und sein Tier in guten Händen wissen will, bringt es ins Katzehuus. 256 samtige Pfötchen, also 64 Katzen, sind derzeit untergebracht, davon eine Findelkatze.