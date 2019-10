Eine problemlose Stabübergabe von Isaac Reber zu Kathrin Schweizer

Partnerschaft im Passbüro

Mit einer Neuigkeit konnte die neue Sicherheitsdirektorin aber gleichwohl aufwarten. So wollen die beiden Passbüros von Liestal und Basel-Stadt spätestens ab dem Jahr 2021 so eng zusammenarbeiten, «dass Baselbieterinnen und Baselbieter ihre­ Ausweise im Spiegelhof ausstellen lassen können. Umgekehrt können Einwohnerinnen und Einwohner aus Basel ihre Daten in Liestal biometrisieren lassen», sagte Schweizer.

Angelehnt an ihren Wahlkampf nannte die neue Sicherheitsdirektorin drei Schwerpunkte für ihre Arbeit: «Zusammenarbeit», «Polizei 2.0» und «soziale Sicherheit», wobei die Polizei schon das Kerngeschäft ist. Dort steht, was bereits im Zusammenhang mit dem Finan­zplan bekannt gegeben wurde, die Cyberkriminalität im Vordergrund. Zu deren Bekämpfung sollen in den kommenden vier Jahren 16 zusätzliche Spezialistinnen und Spezialisten eingestellt werden. Mit diesem Geschäft befasst sich übrigens bereits die zuständige Landratskommission.

­Mit der Revision des Polizeigesetzes, zu der das Vernehmlassungsverfahren bereits abgeschlossen ist, wird eine digitale Aufrüstung der Polizei angestrebt. Zudem soll die Baselbieter Polizei die Kompetenz erhalten, Gaffer wegzuweisen und gegen Stalker vorzugehen. In der Pipeline stecken zudem – abgestimmt auf die entsprechende Bundesgesetzgebung – ein neues Zivilschutz- und ein neues Bevölkerungsschutzgesetz, die im Januar in die Vernehmlassung geschickt werden. Beide Projekte gehören für Kathrin Schweizer allerdings eher zum Schwerpunkt «Zusammenarbeit».

Unter dem Schwerpunkt «soziale Sicherheit» will die Sozialdemokratin die Istanbuler Konvention umsetzen und jegliche Form von Gewalt gegen Frauen, auch und insbesondere häusliche Gewalt, verhüten, bekämpfen und konsequent verfolgen. Sie erwarte dazu einen Bericht über die Situation im Baselbiet mit Vorschlägen für Massnahmen im ersten Quartal 2020. Ebenso werde derzeit der Familienbericht aktualisiert, wobei man, so Kathrin Schweizer, jetzt schon sagen könne, «dass bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer noch viel Luft nach oben besteht».