Ein Tausendsassa für 40 000 Franken im Jahr

Der Verein «Region Oberbaselbiet», am 21. März in Böckten ­gegründet mit dem Zweck, die Autonomie der Mitglieder­gemeinden zu stärken, sucht per Inserat einen Geschäftsführer. Wer Interesse bekundet, kann sich bis am 5. August bewerben. Doch aufgepasst, der Job hat es in sich. Die Anforderungen an den Geschäftsführer sind hoch.