Ein Stedtli wird zur riesigen Festhütte

Riesige Begegnungszone

Voll auf seine Rechnung kam, wer an diesem Wochenende einfach nur Begegnungen suchte; denn Liestal war von Freitag bis Sonntag nicht nur eine Festhütte, sondern auch eine riesige Begegnungszone. Da traf man mitten im Gewühl den Stadtpräsidenten Daniel Spinnler in seiner Doppelrolle als Stedtlioberhaupt und OK-Präsidenten des Festes – hier etwas organisierend und dort einen Schwatz haltend. Und selbstverständlich durfte Max Braun nicht fehlen. Er genoss das Stadtfest sichtlich, und es ist schwer vorstellbar, dass dieses ohne das liebenswürdige Stedtli-Original überhaupt stattgefunden hätte.

Dazwischen gabs neben angekündigten Tanzveranstaltungen wie derjenigen des Folklorevereins KUD Bosna BS immer auch wieder spontane wie die einer afrikanischen Gruppe auf der Rathausstrasse.

Dann, beim Einnachten am Samstagabend, wurde es plötzlich eng. Alles strebte in die Rathausstrasse zur bereits erwähnten Lightshow am Törli. Das farbliche und musikalische Spektakel der Starlight Events, die jeweils auch das Bundeshaus in Bern illuminieren, war ein Höhepunkt des Stadtfestes und eine Publikumsattraktion sondergleichen. Die dem im Laufe der Zeit etwas in Vergessenheit geratenen Nobelpreisträger Carl Spitteler von seiner Heimatstadt dargebrachte Hommage könnte dem Dichter leicht zu neuer Bekanntheit verhelfen.

Schliesslich kam der Regen doch noch, aber in derart moderater Form, dass man ihn kaum spürte. Dafür sorgte nicht zuletzt die in Liestal bestens bekannte Band Filet of Soul auf dem Wasserturmplatz. Mit ihrer Interpretation des Led-Zeppelin-Hits «Stairway To Heaven» begebe man sich dorthin, wo der Regen herkomme, meinte augenzwinkernd «Soul»-Sänger und FDP-Landrat Heinz Lerf.

Liestal hat stattgefunden. Und zwar bis am Schluss am Sonntag allen Unkenrufen zum Trotz relativ trocken.