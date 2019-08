Ein Spital-Neubau auf der grünen Wiese?

Die Kosten schätzen die Ärztegesellschaft und der Verband der Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO), welche das Vorprojekt gemeinsam ausgearbeitet haben, auf 600 Millionen Franken. Realisiert werden sollen ein ambulantes Zentrum sowie ein akutsomatisches Spital mit 200 bis 300 Betten.

Substanz gefährdet

Dass mit einem Kantonsspital an mehreren Standorten mit seinen Doppelspurigkeiten und seiner Ineffizienz keine Lösung gefunden werden könne, habe sich in der Vergangenheit gezeigt, führte Eichenberger aus. Die beiden Ärzteorganisationen würden sich als Vermittler verstehen.

Nach dem negativen Volksentscheid zu einer Spitalfusion stehe man vor dem Problem, dass die Spitäler der beiden Kantone wieder auseinanderdriften und sich als Konkurrenten verstehen. Ausserdem befinde sich das Kantonsspital an den drei Standorten Liestal, Bruderholz und Laufen in einer Situation, in der es laufend an Substanz und Finanzmitteln verliere.

Gut erreichbar

Der vorgesehene Standort im Gebiet von Salina Raurica liegt unmittelbar neben der Raststätte Pratteln der Autobahn A2. Er ist gut erreichbar, sowohl aus dem Oberbaselbiet und dem Fricktal als auch aus dem unteren Kantonsteil – mit der beschlossenen Verlegung der Rheinstrasse sogar noch besser.

Auch mit dem öffentlichen Verkehr kann die Lokalität über die S-Bahn und die bereits geplante Tramverlängerung erreicht werden. Der Prattler Gemeindepräsident und Landrat Stephan Burgunder, der das Spitalprojekt befürwortet, erklärte, im fraglichen Perimeter seien die Gespräche mit den Grundeigentümern auf gutem Weg. Die Arealentwickler und Losinger Marazzi als Totalunternehmer qualifizierten das Projekt als planerisch umsetzbar.