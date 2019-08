Ein Programm für einen wirtschaftsfreundlichen Kanton Baselland

Bei der Verkehrspolitik stellte Schneider-Schneiter gestern das Engagement für das Herzstück der Basler S-Bahn in den Vordergrund. Im Forderungskatalog steht aber noch mehr: Den Ausbau der Hochleistungsstrassen will die Handelskammer forcieren, insbesondere den Rheintunnel, den Muggenbergtunnel und den Achtspurausbau der A2 zwischen Hagnau und Augst. Am Euro-Airport müssten die Betriebszeiten erhalten bleiben.

Mehr Applaus ernten dürfte die HKBB in den Bereichen Bildung und Wirtschaftsförderung. Sie will die Universität stärken und die Fachhochschule unterstützen – vor allem mit Blick auf die regionale Life-Sciences-Strategie. «Sparvorlagen sind fehl am Platz», sagte Schneider-Schneiter. Ein besonderes Anliegen ist ihr die Förderung der dualen Ausbildung. Der Kontakt zwischen Schule und Arbeitswelt sei zu fördern. Auch Mathematik und Naturwissenschaften seien zu fördern, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Den zweitletzten Platz der Baselbieter Volksschule will die HKBB nicht auf sich bzw. dem Kanton sitzen lassen. Die Grundfähigkeiten seien in den Schulen «signifikant zu verbessern». Konkrete Massnahmen dazu enthält der Forderungskatalog allerdings nicht.

Konkreter sind die Vorstellungen zur Digitalisierung. Dätwyler wünscht sich die Entwicklung eines ICT-Clusters. In der schriftlichen Fassung steht, dass die Regierungen die Gesetzgebung auf Hindernisse prüfen und diese beseitigen sollte, damit sich digitale Geschäftsmodelle entfalten können. Das Endziel ist das Baselbiet als gefragter Standort einer Hightech-Industrie.

Regelmässige Gespräche

Um den Forderungskatalog ins Bewusstsein der Politik zu rücken, plant die Regierung regelmässige Gespräche mit den Regierungsmitgliedern und den Parlamentariern. Dätwyler verwies bei der Präsentation auf das inzwischen bestehende Parlamentarische Netzwerk.

Auch mit Parteivertretern sind Treffen geplant, neu auch mit den Vertretern der Grünen und der Sozialdemokraten. Die HKBB scheue Auseinandersetzungen nicht, sagte Dätwyler. Wo es sinnvoll sei, würden auch parlamentarische Vorstösse lanciert.