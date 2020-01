EVP engagiert sich nicht für den Schutz vor Hass

Lesben, Schwule und Bisexuelle müssen sich immer wieder diskriminierende Sprüche gefallen lassen, vor allem in den sozialen Medien. Damit sie in Zukunft besser gegen Hass und Hetze geschützt sind, wie dies für religiöse oder ethnische Minderheiten bereits heute selbstverständlich ist, soll die Antirassismusstrafnorm um die sexuelle Orientierung erweitert werden. Das Schweizer Stimmvolk stimmt am 9. Februar darüber ab.