E-Bikerin bei Kollision mit Auto verletzt

Die E-Bikerin befuhr am Mittwoch um 6 Uhr den Roseneckkreisel von der Poststrasse her und wollte in die Rickenbacherstrasse einbiegen. Gleichzeitig befuhr ein Personenwagen von der Ergolzstrasse herkommend den Kreisel. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, habe der Autolenker oder die Autolenkerin die Velofahrerin übersehen und abgedrängt. Die 58-Jährige sei gestürzt und habe sich leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden zugezogen.