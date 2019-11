BVB-Automat zockt Kunden ab

Eine Lesereporterin von 20 Minuten wurde am Montagmorgen von einem «gierigen» Billettautomaten abgezockt. An der Tramhaltestelle Schaulager in Münchenstein wollte sie ein einfaches Ticket für 3.80 Franken kaufen.

Nachdem sie mehrere 50-Rappen-Münzen eingeworfen hatte, bemerkte sie, dass sich der Restbetrag kaum verändert hatte. Der Billettautomat hielt die 50-Räppler ganz offenbar für Zehnräppler. Die Lesereporterin entschloss kurzerhand, schwarz zu fahren.

Am Abend desselben Tages kehrte sie jedoch zum verwirrten Automaten zurück und dokumentierte dessen Fehlfunktion mit einem Video.