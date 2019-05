Diese Sieben wollen für die Grünen in den Nationalrat

Als Bisherige tritt Nationalrätin Maya Graf für eine weitere Amtsperiode an. Die 57-Jährige gehört der grossen Kammer seit 2001 an und präsidierte diese 2013. Als weitere Frauen wurden am Mittwochabend Landrätin Florence Brenzikofer, die designierte Landrätin Anna-Tina Groelly und Simone Meier nominiert, wie die Partei mitteilte.