Die letzte Chance

Die 23-Jährige musste sich unter anderem wegen mehrfacher versuchter Körperverletzung vor Gericht verantworten. Zweimal hatte sie dem Lebenspartner im Streit ein Messer in den Arm gerammt. Die Beziehung war alles andere als harmonisch: Bei den Streitereien bewarfen sich die beiden mitunter mit Lebensmitteln und leerten sich gegenseitig den Inhalt des Katzenklos auf ihre Betten. Ursache des ersten Messerangriffs war, dass die Beschuldigte – nicht zum ersten Mal – Rasierklingen geschluckt hatte; als ihr Freund die Sanität rief, rastete die Baselbieterin aus.

«Sexunfall» als Ausrede

Die Beschuldigte leidet an einer emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung, einer Border­line-Erkrankung. Für den vom Gericht aufgebotenen Experten war klar: Eine ambulante Therapie reicht nicht aus. Er sprach von einer hohen Rückfallwahrscheinlichkeit. Der Gutachter empfahl eine stationäre Massnahme nach Artikel 61 des Strafgesetzbuches. Staatsanwältin Evelyn Kern betrachtete diese Empfehlung als «letzte Chance» im Leben der Beschuldigten.

Dieser Ansicht folgte das Gericht und ordnete neben einer Freiheitsstrafe von 17 Monaten eine Massnahme für junge Erwachsene an. Das Gericht hatte keine Zweifel am Sachverhalt und identifizierte viele Aussagen der Beschuldigten als Schutzbehauptungen. Diese hatte mitunter angeführt, die Stichverletzungen seien die Folge eines Sexunfalls gewesen. Zuungunsten der Frau wurde auch das renitente Verhalten bei ihrer Verhaftung gewertet. Sie bewarf die Sanitäter mit einem TV-Gerät und war so rabiat, dass sich die Sanitäter im Spitalauto einschliessen mussten, bis das Sonderkommando Barrakuda der Baselbieter Polizei anrückte.

Das Gericht erliess der Beschuldigten sämtliche Verfahrenskosten von über 50'000 Franken, zeigte aber auf, dass es keine Alternative zu einer erfolgreichen Therapie gibt. Sollte dies nicht klappen, droht der Frau die Verwahrung.