Die Stadtratskandidaten begeben sich langsam in Position

Die Wachablösung in den Gemeinden ist bereits im Gange

Nicht nur in Liestal müssen im Frühling 2020 bewährte Kommunal­politiker ersetzt werden. Und eigentlich ist das grosse Sessel­rücken bei den Gemeindeoberhäuptern bereits voll im Gange. Peter Vogt (Muttenz), Erwin Müller (Bubendorf), Ernst Möckli (Anwil) und Gabriel Antonutti (Hölstein)sind in den vergangenen Wochen zurückgetreten und teilweise schon ersetzt. Der Läufelfinger Dieter Forter tritt auf Ende Jahr zurück. Ihren Verzicht auf eine Wiederkandidatur im Frühling 2020 schon bekannt gegeben haben mittlerweile bekannte Grössen wie Reto Wolf (Therwil), Christine Mangold (Gelterkinden), Paul Spänhauer (Maisprach) und Michael Kunz (Zunzgen). Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollzähligkeit, zumal mit Sicherheit noch weitere hinzukommen. So wird vermutet, dass die Aescher Gemeindepräsidentin Marianne Hollinger ebenfalls aufhört. Und der Langen­brucker Gemeindepräsident Hector Herzig will sich erst diesen Herbst entscheiden. (Gu)