Die Schweizerfahne ist jetzt legal

Die Bürgergemeinde Liestal hatte darauf am 14. August 2019 mit einem Schreiben an die Stadt Liestal reagiert und um Zustimmung für das Anbringen einer Schweizer Fahne an der Weissen Fluh ersucht. «Die städtischen Abklärungen haben ergeben, dass die aufgehängte Fahne/Flagge an diesem Ort in keinem Konflikt mit den gesetzlichen Bestimmungen steht», heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Aus waldrechtlicher Sicht sei laut Auskunft des Amts für Wald durch das Anbringen der Fahne keine Beeinträchtigung der Walderhaltung respektive der Waldfunktion zu erwarten.

Auch aus natur- und landschaftsschützerischer Sicht ist gemäss Auskunft der Abteilung Natur und Landschaft die Fahne/Flagge vertretbar. Der Stadtrat erteilte somit für das Aufhängen der Fahne an der Weissen Fluh seine Zustimmung.