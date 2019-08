«Die Schweiz soll auch mal auf den Tisch hauen»

Ein Schüler erinnert an den Anstieg des Meeresspiegels. Eine andere Schülerin fordert von der Schweizer Politik mehr Engagement für weltweites Recycling. Eine Schülerin äussert Kritik an Waffenexporte in Länder, in denen Bürgerkriege herrschen oder die im Ausland an Konflikten beteiligt sind.

Sorgen und Fragen

Es waren gestern in der Aula am Gymnasium Münchenstein konkrete Sorgen und Fragen, auf die die fünf Diplomatinnen und ­Diplomaten trafen, aber auch klare Forderungen. «Ich wünsche mir, dass die Schweiz auch mal auf den Tisch haut und nicht ­immer nur sagt, das Land sei ein wichtiger Handelspartner. Das Tolerieren von schlimmen ­Sachen finde ich nicht in Ordnung.»

Ein konkretes Beispiel konnte der Schüler nicht nennen, worauf eine andere Schülerin nachlegte. «Als Bundespräsident Ueli Maurer kürzlich in China war, ging es um Wirtschaft, aber nicht um Menschenrechte.» Noch bevor die Diplomaten auf dem Podium antworten konnten, ergriff ein Schüler das Wort. «Die Schweiz ist nicht in der Position, in der sie auf den Tisch hauen kann.» Die Schweiz sei vielmehr in der Lage, Lösungen aufzuzeigen. «Ich glaube nicht, dass die Schweiz mit Druck viel erreichen kann.» Damit sprach der Schüler an, was die professionellen Diplomaten während der eineinhalbstündigen Diskussion immer wieder betonten. «Mit Pragmatismus kommt man öfter zum Ziel als mit Megafon-Politik», wie es Paul Seger ausdrückte.

Eine andere Rolle

Didier Pfirter, langjähriger Diplomat und jetziger Kommissar für die Organisation der 33. Internationalen Rotkreuz- und Rothalbkonferenz im Herbst in Genf, erinnerte an einen Staatsbesuch von Chinas Staatsoberhaupt Jiang Zemin 1999 in Bern, als ihm die damalige Bundespräsidentin Ruth Dreifuss (SP) wegen der Menschenrechtslage die Leviten liess und Tibet-Aktivisten demonstrierten, was die Beziehungen nachhaltig verschlechterte.

Für Didier Pfirter ist die Rolle der Schweiz auf dem internationalen Parkett als kleines Land eine andere als jene der Grossmächte. «Wenn wir auch noch mit den Wölfen heulen, macht das leider keinen Unterschied. Wir leisten einen grösseren Beitrag als kleines, neutrales Land. Das ist halt weniger sexy.»