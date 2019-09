Die Schönsten auf der Weide

Rund 100 Schafe – vor allem Mutterschafe und Böcke – hatten die Züchter aufgefahren und den beiden Experten zur Beurteilung und zur Kürung der Schönsten in der jeweiligen Kategorie vorgeführt. Die Aufgabe der Punkterichter war dabei alles ­andere als einfach. Denn die Konkurrenz war gross. Die Züchter hatten wahre Prachtexemplare zur Schau gestellt. «Wenn ich Schafe züchte, dann will ich auch prächtige Tiere haben. Denn Schafzucht ist in erster Linie eine Leidenschaft», sagt Vereinspräsident Reto Hammer gegenüber der BaZ.

Die jährliche Schau des Schafzuchtvereins dient den Züchterinnen und Züchtern zum Erfahrungsaustausch und vor allem dazu, ihnen zu zeigen, wo sie mit ihren Tieren züchterisch stehen. «Vielleicht hält der Besitzer sein Tier für das schönste und muss dann möglicherweise einsehen, dass seine Beurteilung etwas zu subjektiv war», sagt ein selbstkritischer Züchter.

Drei Rassen

Anwesend in Zunzgen waren die drei Rassen Weisses Alpenschaf, Schwarzbraunes Bergschaf und Texelschaf. Dabei ist das Weisse Alpenschaf der eigentliche Klassiker unter den Schafen. Seine bewollte Stirn lässt es nicht nur gutmütig aussehen. Es ist auch so. Sein Fleisch gilt als qualitativ hochwertig. Die Rasse ist daher auch die in der Schweiz am meisten verbreitete. Ihr gehört rund die Hälfte des einheimischen Schafbestandes an.

Auf einen beachtlichen Anteil bringen es auch die Schwarzbraunen Bergschafe. Ihnen werden in «Schöfeler»-Kreisen fast die grössten Zuchterfolge in den letzten Jahren attestiert. Und wer sie mag, der findet die Schafe mit den langen, schwarzen Köpfen und der dichten Wolle ohnehin schlicht die Schönsten. Alfred Gäumann aus Wisen war jedenfalls mächtig stolz auf seine Schwarzbraunen, die vor allem durch Fruchtbarkeit und Zutraulichkeit bestechen. «Ich mag es nicht, hinter abgehauenen Schafen herzurennen. Ich möchte, dass sie zu mir kommen», begründet der Solothurner Züchter seine Rassenwahl.

Das Texelschaf schliesslich, das, wie sein Name sagt, von der niederländischen Nordseeinsel Texel stammt, hat einen unbewollten weissen Kopf und eine schwarze Nase. Zu seinen typischen Merkmalen gehören seine kräftigen, markanten Ohren und seine relativ kurzen Beine mit muskulösen Keulen. Das Texelschaf, das nicht nur in Holland, sondern auch in den Schafländern Neuseeland und Australien weit verbreitet ist, gilt daher auch als ausgesprochene Fleischrasse. In der Schweiz wird es erst seit gut zehn Jahren verbreitet gezüchtet.