Die Regierung und das kaputte Kunstwerk

Das Foto zeigt die fünf Regierungsrätinnen und Regierungsräte und die Landschreiberin zwischen zwei Treppen, die ins Nirgendwo führen – oder geht es einfach nur abwärts auf den Boden der Tatsachen? Und ist es Zufall, dass der Weg rot ist, der in die Tiefe führt, wo Finanzdirektor Anton Lauber neben Baudirektor Isaac Reber steht? Posiert Lauber – unter seinen Füssen kein fester Untergrund – somit im symbolischen Finanzloch des Kantons?

Fragen könnte man sich auch, warum einmal mehr die Männer im Bild in den Vordergrund drängen müssen. Oder wie sehr die beiden haarlosen Herren in der prallen Sonne im Vordergrund litten, als sie mit ihren Gschpänli zur Mittagszeit in Füllinsdorf zum Fototermin antraben mussten. Anton Lauber, mit zugekniffenen Augen, wirkt geblendet und Isaac Reber scheint einen leichten Sonnenbrand zu haben.

800 Kilogramm Holz umgestossen

Letztlich ist es aber nur ein Bild, aufgenommen einen Katzensprung vom Regierungssitz entfernt. Die beiden Holztreppen im Hintergrund sind ein Kunstwerk in freier Natur, sowas gibt es sogar im Landkanton sporadisch. «ABRADA» heisst das Ensemble. Der Werktitel nimmt ein Zitat aus Carl Spittelers Kindergedicht «Der Zauberer und der Frosch» auf. Aber wie gesagt: Es ist nur ein Bild.

Aufgenommen wurde das Foto am 27. August. Drei Tage später fand die Polizei die rund 800 Kilo schwere Holzskulptur beschädigt vor. Vandalen hatten es geschafft, das Kunstwerk umzukippen. Wie, ist unklar. Regierungssprecher Nic Kaufmann streitet jeden Zusammenhang mit dem Fototermin ab.

Das Kunstwerk in Füllinsdorf wird in diesen Tagen viel beachtet. Mal von der Regierung (links), mal von Vandalen.