Die Nervosität vor dem zweiten Wahlgang steigt

Kurz vor Ankunft im Baselbiet wurde am letzten Wochenende der grüne Erfolgsexpress in Zürich und Bern gestoppt. Als ob die Wählerschaft Angst vor ihrem Mut vom 20. Oktober bekommen hätte, scheiterten an beiden Orten die grünen Ständeratskandidatinnen im zweiten Wahlgang. Zweifellos lassen sich die Verhältnisse etwa in Bern mit denen im Baselbiet nur bedingt vergleichen. Klar ist aber: Der zweite Wahlgang vom 24. November ist noch nicht gelaufen, und die zu Beginn hoch favorisierte Grüne Maya Graf noch nicht Ständerätin. Entsprechend ist kurz vor Schluss bei ihrer Partei wieder Nervosität aufgekommen.