Die Herbstmesse en miniature

Erich Dietiker ist seit sechs Jahren pensioniert, doch langweilig ist es ihm seither noch nie geworden. Der heute 70-Jährige hat eine Leidenschaft, die sehr ­wenig mit seinem ehemaligen ­Beruf, Buchhalter, zu tun zu haben scheint: Er ist fasziniert von allem Mechanischen. In seinem Einfamilienhaus in Ettingen befindet sich ein Zimmer, dessen Wände voll mit mechanischen Uhren behangen sind. Dietiker hat sie alle selber instand gesetzt. Auch eine Drehorgel steht in seinem Haus, die er restauriert hat. Diese produziert mithilfe von Blasebälgen Musik nach einer Notenrolle mit Löchern. Weiter besitzt er Spieldosen und ein pneumatisch gesteuertes Klavier.