Die Grünen stimmen sich aufs Finale ein

Für die Baselbieter Grünen schwebte am Parteitag vom Mittwochabend im Bürgersaal Binningen ein Programmpunkt über der Versammlung, der so gar nicht traktandiert war: der zweite Wahlgang zur Kür der Ständerätin nämlich, dessen Ausgang gegen Ende des Wahlkampfs plötzlich wieder offener erscheint als noch vor ein paar Wochen. «Wir sind in diesem Jahr angetreten, um die Wahlen zu gewinnen. Und bisher haben wir gewonnen», sagte Präsident Bálint Csontos in seiner Begrüssungsansprache. Jetzt gelte es, am kommenden Wochenende noch einmal zu gewinnen. Worauf die anwesende Ständeratskandidatin Maya Graf für Sonntagabend in Sissach ein Wahlfest in Aussicht stellte – und zwar bei Sieg und bei Niederlage.