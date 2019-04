Die FDP setzt weiterhin auf Christoph Buser

Parteipräsidentin Saskia Schenker hat am Parteitag in Allschwil von Beginn weg klargemacht, was die Baselbieter Freisinnigen tun sollen: die von der Findungskommission aufgestellte Siebnerliste für die Nationalratswahlen unverändert durchzuwinken. «Es ist der Findungskommission gelungen, die Partei auf der Liste abzubilden», lobte Schenker die Vorbereitungsarbeit. Damit wird klar, dass die Baselbieter FDP auch weiterhin zur Wirtschaftskammer Baselland und zu ihrem Direktor Christoph Buser steht, der als einer von vier Männern und drei Frauen auf der FDP-Liste für die grosse Kammer steht. Auch Andreas Dürr als Tagespräsident gab vor der Wahl seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Stimmenzähler nicht aktiv werden müssen.