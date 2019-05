Die Euro-Airport-Strategie bleibt moderat

Hanspeter Weibel (SVP) fand es bedenklich, dass die Regierung die Chance verpasse, weitergehende Forderungen jetzt festzuschreiben. Sven Inäbnit (FDP) wehrte sich dagegen, dass ein Viertel bis ein Drittel der Kantonsbevölkerung in der Flug­hafenschneise in der Strategie übergangen werde. Und Rahel Bänziger (Grüne) erklärte in einem äusserst emotionalen Votum, es müsse jetzt endlich darauf gepocht werde, dass den längst aufgestellten Forderungen Taten folgten.

Regierungsrat Thomas Weber (SVP) verteidigte seinen Kurs schliesslich erfolgreich. Die geschickt handelnde Baselbieter Delegation, die auch die übrigen Schweizer Vertreter im Verwaltungsrat für ihre Anliegen gewonnen habe, dürfe nicht mit zu extremen Vorgaben belastet werden, meinte Weber.

Verwaltungsräte nicht frei

Die Mitglieder des Euro-Airport-Verwaltungsrats seien auch ihrem Unternehmen verpflichtet und müssten sich am Machbaren orientieren. So dürfe etwa keineswegs riskiert werden, dass Easyjet als Hauptcarrier den ­Euro-Airport aufgebe.

In einer zweiten Runde gestern am späten Nachmittag hat der Landrat noch die parlamentarische Initiative von Rahel Bänziger (Grüne) behandelt, mit der sämtliche Forderungen an die Adresse des Euro-Airports in einem Flughafengesetz festgeschrieben werden sollten. Regierungsrat Weber empfahl, der Initiative nicht Folge zu leisten, sei doch ein Gesetz zu Anliegen, die gar nicht in der Kompetenz des ­Kantons lägen, kein taugliches Mittel, das Wirkung entfalten könne. Auch die Mehrheit des Landrats setzt ihre Hoffnung auf die Wirkung der Eigentümerstrategie: Die Initiative wurde mit 46 zu 26 Stimmen abgelehnt.