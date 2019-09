Es war eine ortsansässige Jagdgesellschaft im Bezirk Laufen, die den Fund machte: einen ­toten Fuchs, der an der Staupe, einer hochansteckenden Viruserkrankung, verendet war.

Aus diesem Grund mahnte die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) am Mittwoch die Hundebesitzer zur Vorsicht: «Nicht geimpfte oder ungenügend geimpfte Hunde sind gefährdet, an der Staupe schwer zu erkranken. In solchen Fällen endet die Infektion meistens tödlich für das Tier.» (BaZ berichtete)