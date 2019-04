Die Entpolitisierung findet nicht statt

Sowohl die Regierung als auch das Parlament haben schon zum Voraus festgelegt, dass weiter Vertreterinnen und Vertreter der politischen Parteien dem Gremium angehören sollen – entgegen der einstigen ­Absicht der Abstimmungsgewinner.

Mit einem Nein-Stimmen­-Anteil von 59 Prozent ist im Juni letzten Jahres die Abschaffung des Bildungsrats an der Urne ­abgelehnt worden. Die Bildungs­legislative setzt sich somit ­weiterhin gemäss gesetzlicher Vorgabe aus drei Vertreterinnen oder Vertretern der Baselbieter Lehrerschaft und je zweien der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerorganisationen zusammen.

Präsidiert wird der Bildungsrat von Amtes wegen von Bildungsdirektorin Monica Gschwind. Fünf Mitglieder sind frei wählbar. Mit beratender Stimme nimmt zudem ein Vertreter der Kirchen an den Sitzungen teil.

Umstritten sind vor allem die fünf frei wählbaren Mitglieder. Gemäss bisheriger Praxis hat die Regierung jeweils die politischen Parteien eingeladen, ­Kandidaten vorzuschlagen. Zuletzt hat sich sogar die irrtüm­liche Meinung durchgesetzt, es handle sich dabei um ein verbrieftes Recht der Parteien. ­Unbestritten ist, dass die Einsitznahme der Parteien für eine Politisierung des Bildungsrats sorgt. Auch nach dem Abstimmungssieg herrschte die Meinung vor, dass die Zusammensetzung des Bildungsrats überdacht werden sollte.

Inzwischen allerdings ist die Mehrheit zurückgekrebst. Die Regierung will bis mindestens 2023 keine neue Zusammen­setzung. Der Landrat ist der ­gleichen Meinung und hat ein Postulat von Béatrix von Sury abgelehnt, mit dem die Zusammensetzung hätte überprüft werden müssen. Offen ist, ob der Landrat an ­seiner nächsten Sitzung die zwölf Kandidaturen für zwölf Sitze einfach wie in früheren Jahren durchwinkt.

Immerhin war der Landrat ­zuletzt für genau dieses Ver­halten gerügt worden. Sowohl Ernst Schürch, Präsident der Amtlichen Kantonalkonferenz der Lehrerinnen und Lehrer, als auch Michael Weiss, Geschäftsführer des Lehrerinnen- und Lehrervereins und wiederkandidierender Bildungsrat, haben den Landrat kritisiert, weil er die Kandidaten jeweils un­geprüft wähle.