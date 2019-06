Die Autobus AG Liestal steht unter Druck, will aber selbstständig bleiben

Das war Ende 2017. Zuvor, im März desselben Jahres, hatte die BLT gesagt, sie könne das Transportangebot der AAGL um 2,1 Millionen Franken günstiger umsetzen. Dies durch Synergieeffekte, ohne Abbau des Transportangebots. Um die geforderten Einsparungen umsetzen zu können, forderte der Gesamtregierungsrat in der Folge von der AAGL und der BLT gemeinsame Ziele, die mittels Kooperation oder gar einer Fusion erreicht werden sollen. Die geforderten Einsparungen, so entgegnete AAGL-Pressesprecher Simon Dürrenberger, seien «happig, aber machbar». Da zeigte sich bei der AAGL eine gewisse Verzweiflung. Dies als Folge auf den stärker werdenden Druck.

Stillschweigen vereinbart

Ende April dieses Jahres vermeldete die Bau- und Umweltschutzdirektion, dass die Zielvereinbarungen der beiden Transportunternehmen unterschrieben seien. Diese würden zu wiederkehrenden Kostenreduktionen führen. In welcher Höhe, ist allerdings unklar. Denn darüber wurde Stillschweigen vereinbart, was AAGL-Verwaltungsratspräsident Christian Haidlauf am Rande der Generalversammlung vom Mittwoch gegenüber der BaZ noch einmal bekräftigte: «Da müssen Sie den Kanton fragen. Uns würde es nicht stören, wenn die Zahlen genannt würden.»

In der Zielvereinbarung sind die finanziellen und qualitativen Ziele für die Jahre 2020 bis 2023 festgelegt. Diese seien, so Geschäftsführer Roman Stingelin, «sportlich». Der AAGL-Präsident nennt sie ambitioniert. Sie zeichneten sich jedoch durch faire Rahmenbedingungen aus – will heissen: «Wir gehen davon aus, dass bei allen Transportunternehmen mit gleichen Ellen gemessen wurde.»

Kein Zweckoptimismus

Damit wird für die nächsten vier Jahre eine Ausschreibungsplanung für die Linienkonzessionen hinfällig. Und die Aussichten sind noch besser: «Halten wir die Zielvereinbarungen bis 2023 ein, so haben wir nach Ablauf dieser Zeit den Anspruch auf eine zehnjährige Konzession», betont Haidlauf.

Die unterschriebene Zielvereinbarung nimmt zweifellos etwas Druck von den AAGL-Verantwortlichen. Die Zeit, um etwas Luft zu holen, ist allerdings kurz. Das Transportunternehmen wird sich stark bemühen müssen, um die Zielvereinbarung, deren Inhalte der Öffentlichkeit vorenthalten werden, einzuhalten.