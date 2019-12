«Derselbe Polizist büsste mich in 15 Minuten 2-mal»

Ein Autofahrer fuhr am Sonntag, 8. Dezember, gleich zwei Mal in eine Polizeikontrolle, schreibt am Mittwoch «20 Minuten»: Und wurde prompt beide Male wegen des gleichen Vergehens gebüsst. Der Mann war nach eigenen Angaben ohne gültige Autobahnvignette unterwegs. «Das ist doch kriminell», ärgert sich der Leser-Reporter.