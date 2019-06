Der soziale SVP-Landrat tritt ab

Dem Fraktionschef der SVP im Landrat dürfte Georges Thüring mehrmals Sorgen bereitet haben. Jedenfalls hat der Laufentaler in seinen 16 Jahren als Parlamentarier oft anders als seine Fraktion gestimmt: in sozialen Fragen auch mal mit den Linken, in Laufentaler Angelegenheiten ausnahmslos mit den Vertretern des jüngsten Baselbieter Bezirks. Ob Thüring noch weitergemacht hätte, wäre da nicht die Amtszeitbeschränkung, ist nicht bekannt. Die parlamentarische Initiative zur Aufhebung der Amtszeit­beschränkung hat er jedenfalls unterschrieben. Bachab gegangen ist sie indes in der Volksabstimmung.