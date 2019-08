Der Überbauung des Stöcklin-Areals steht nichts mehr im Weg

Geplant ist «ein neues, lebendiges Quartier mit 244 Wohnungen und rund 18'000 Quadratmeter Fläche für Dienstleistungen und Gewerbe», wie auf der Homepage der Gemeinde Reinach nachzulesen ist. Diese Fläche entspricht in etwa zweieinhalb durchschnittlich grossen Fussballfeldern.

Unterstützt wird das Projekt von den beiden Gemeinden Aesch und Reinach. Denn das Areal befindet sich hälftig auf Aescher und auf Reinacher Boden. Dies an guter Lage direkt am Birsufer und in Fussdistanz zum historischen Zentrum Dornachbrugg und zum Bahnhof Dornach-Arlesheim.

Vielfältige Gestaltung geplant

Geplant sind nicht nur Wohnbauten – darunter ein Bau mit Alterswohnungen –, sondern auch neue Arbeitsplätze. Das Areal, das nach dem Wegzug der Firma Stöcklin Logistik grosse Lagerhallen und Parkplätze zurücklässt, soll vielfältig gestaltet werden. Dazu gehören grosszügige, naturnahe Grünflächen, Fuss- und Velowege, Quartierplätze und öffentliche Nutzungseinrichtungen wie etwa eine Kita.

Der Quartierplan wurde unter Beteiligung beider Gemeinden erstellt. Eine Besonderheit. Die Quartierplanvorschriften Stöcklin-Areal wurden vor gut zwei Jahren von der Gemeindeversammlung in Aesch beziehungsweise vom Einwohnerrat Reinach deutlich gutgeheissen und vom Regierungsrat Basel-Landschaft Ende Oktober vergangenen Jahres genehmigt. Die Einsprachen wurden allesamt abgewiesen.

Bauten seien zu hoch

Gegen den Beschluss des Regierungsrats reichten als Einzige noch Erich Brunner und dessen Frau eine Beschwerde beim Kantonsgericht ein. Bereits vor gut zwei Jahren wurde seitens von Brunner und weiterer Anwohnerinnen und Anwohner nach der Abstimmung aus Aesch ein Referendum erwogen. Beklagt wurden etwa die Grösse des Projekts wie auch die Höhe der Bauten, die, teilweise 13-stöckig, bis zu vierzig Meter hoch geplant sind. Zum Referendum kam es aber nicht. Ein paar Monate später erhoben jedoch mehrere Anwohner des benachbarten Sonnenwegs eine Sammel-, Brunner eine Einzeleinsprache gegen den Quartierplan. Zu den bereits genannten Kritikpunkten gesellte sich vor allem auch Kritik am prognostizierten Mehrverkehr. Der Kreisel vor der Birs sei verkehrstechnisch ein «neuralgischer Punkt», so Brunner. Doch die Gestaltung des Kreisels bei der Birs hat mit dem Quartierplan nichts zu tun, sondern ist Kantonssache, wie vor Gericht jetzt deutlich gemacht wurde.