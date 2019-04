Der Shootingstar der CVP

So wird Silvio Fareri, der ­unbekannte Überraschungs­kandidat fürs CVP-Präsidium im Baselbiet, denn auch von jenen beschrieben, die mit ihm unterwegs sind. Der Prattler CVP-­Präsident und Gemeinderat Emanuel Trueb sagt etwa: «Ich habe Silvio Fareri sehr überlegt, sehr sorgfältig arbeitend erlebt.» In seinem Wesen sei Fareri zwar kein lauter Mensch, aber zuverlässig und präsent. Mit diesen charakterlichen Prämissen sei er für eine Volkspartei, die sehr breit aufgestellt ist, durchaus geeignet, findet Trueb.

Kein CVP-Stammland

Der CVP-Gemeinderat hat Fa­reri erst besser kennen gelernt, als dieser 2015 von Augst nach ­Pratteln zurückkehrte, wo er grossmehrheitlich aufgewachsen war und die Primarschule Aegelmatt besucht hatte. Für einen Sitz im Prattler Einwohnerrat reichte es nach seinem Zuzug vor vier Jahren in diese Fast-CVP-Brache nicht. Den einzigen CVP-Sitz im Dorf hält Einwohnerrätin Dominique Häring.

Politisieren liess sich Silvio Fareri während seiner Lehre zum Kaufmann in der Baselbieter ­Finanzverwaltung, die im Rotationsprinzip organisiert ist. So erhielt er Einblicke in die ­Finanz- und Kirchendirektion unter Adrian Ballmer und in die Bau- und Umweltschutzdirektion. An seinem 18. Geburtstag, am 24. Februar 2007, trat Fareri der CVP bei und wurde 2011 für rund zwei Jahre Präsident der Jungen CVP Baselland, wo er Balz Herter, Präsident der CVP Basel-Stadt, kennen lernte. «Das Amt als Präsident würde ich ihm zutrauen, er kann gut vermitteln», sagt Herter, der im Baselbiet mit Fareri einen Ansprechpartner hätte, den er bereits kennt.

Kein Schnellschuss

Über mehrere Monate schien sich niemand für die Nachfolge von CVP-Präsidentin Brigitte Müller-­Kaderli zu interessieren, nachdem sie im November überraschend ihre Demission und ihren Umzug nach Toronto (Kanada) bekannt gab. Die Vizepräsidentin, Béatrix von Sury d’Aspremont, die wegen ihrer Haltung in der Reinacher Asylaffäre das Gemeindepräsidium verpasste, sagte es bald in jedes Mikrofon: Sie stehe als Präsidentin nicht zur Verfügung. So ging im Januar der frühere Parteipräsident Marc Scherrer, der übrigens im Alter von 27 Jahren an die Spitze der CVP Baselland gewählt ­wurde, auf Fareri zu. Und der ­Unbekannte gab sich rund sechs Wochen Zeit, um eine Kandidatur abzuwägen und abzuklären, ob das AWA als Arbeitgeber ­überhaupt seinen Karriereschritt unterstütze.

Darauf hat ihn der CVP-Wahlkampfleiter Thomas Bretscher auch gleich auf die National­ratsliste für kommenden Herbst gesetzt und ihn so zum Shootingstar der CVP gemacht. Dass Fareri im Herbst allerdings mehr Stimmen als die amtierende CVP-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter erhält, ist unwahrscheinlich.