«Der Preis schmerzt uns genauso»

«Unsere Idee ist es, dass wir uns während der Einweihung mitten auf dem Steg auflösen», sagt Peter Scholer, Präsident der Rheinfelder IG Pro Steg. Ob es so weit kommt, ist nicht sicher. Während die IG sich für den geplanten Rheinsteg starkmacht, werden am Montag SVP und GLP rund 1121 Unterschriften ins Rathaus tragen. Eine stattliche Anzahl. 768 hätten gereicht. Unterschriften, die das Projekt an die Urne zwingen. Das Referendum kommt zustande (BaZ vom Montag).