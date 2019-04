Der Niedergang eines Machtpolitikers

Hans Rudolf Gysin drückt auf den Knopf am Lift. Die Fahrt hinauf zum Foyer des Regierungsgebäudes sei an diesem Tag die einzige Aufstiegsmöglichkeit für ihn gewesen, sagt er. «Doch nun geht es wieder abwärts.» Der alt FDP-Nationalrat und frühere Direktor der Baselbieter Wirtschaftskammer wirkt resigniert. Der Wahlkreis Pratteln ist zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht ausgezählt, aber es steht schon fest: Christoph Buser, sein Nachfolger beim mächtigsten Gewerbeverband des Kantons, ist abgewählt. Stattdessen zieht der Gemeindepräsident von Pratteln, Stephan Burgunder, für die Freisinnigen in den Landrat.