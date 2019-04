Der Mann, der Sex-Videos von Buben sammelte

Die Staatsanwaltschaft wirft dem in Basel wohnhaften Mann vor, «die Unerfahrenheit, Naivität und sexuelle Neugierde» von minderjährigen Buben ausgenützt zu haben. Die Delikte beging der Ex-Lehrer zwischen 2003 und 2013. Die Staatsanwaltschaft hat 80 bis 100 Betroffene ausfindig gemacht. Weitere konnten nicht ermittelt werden, da die Jungen sich nicht mit ihrem richtigen Namen im Netz bewegten.

Insgesamt haben die Fahnder beim Betroffenen 47670 kinderpornographische Bilder gefunden, dazu 4096 kinderpornographische Videos, hinzu kommen noch rund 100 tierpornographische Bilder und Videos. «Wir haben hier eine Datenmenge zu beurteilen, die schlicht immens ist», sagt Roland Strauss, Präsident am Strafgericht Basel-Stadt.

Keine eigenen Bilder geschickt

Der Ex-Lehrer verwendete mehrere Alias-Namen in den Chats und gab sich als gleichaltriges Mädchen aus. Er verlangte vom Opfer erotische Fotos oder Videos in eindeutigen Posen. Um die Jungen zu ködern, stahl er im Internet laszive Fotos von Mädchen, schickte diese den Buben und täuschte somit eine falsche Identität vor. Auch versprach er Aufnahmen von sich als 14-Jährige, die heiss sei auf ein erotisches Abenteuer. Die Staatsanwaltschaft beschreibt die Absicht des Beschuldigten so: «Seine Absicht zielte darauf, in seinen Opfern die Erwartung auf Fotos von sich, bei immer erotischeren beziehungsweise sexuellen Handlungen, zu wecken. Damit trachtete er sie zur Aufnahme von Nacktfotos und pornographischen Videos sowie der Vornahme sexueller Handlungen an sich selber via Live-Übertragung per Webcam zu verleiten.» Dem Lehrer gelang das mehrfach.

Bilder von sich in der wahren Identität sendete der Mann nie, auch hat er nie bekanntgegeben, wer er tatsächlich ist. Wollten die Jungen ebenfalls etwas Eindeutiges von dem angeblichen Mädchen sehen, brachte er Ausreden: Die Webcam funktioniere nicht oder sie sei gerade kaputt oder er müsse gleich weg. Bilder oder Videos erhielten sie nie.

Nicole, Camilla, Lucie

Um einschlägige Bilder zu erhalten, setzte der Beschuldigte die Jungen auch unter Druck. Er sagte zum Beispiel, er müsse gleich weg und wolle die Bilder sofort, sonst sei die Chance eines Kontaktes vertan. Die Minderjährigen, die stets im Glauben waren, sie würden mit einer Gleichaltrigen chaten und bald die 14-Jährige nackt sehen können, waren nicht selten bereit, nach detaillierten Anweisungen des Beschuldigten aufreizend oder anstössig zu posieren oder sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Die Opfer wurden auch dazu gedrängt, Dinge in Körperöffnungen zu stecken.