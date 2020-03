Der Laufner Stadtrat beharrt auf der Majorzwahl

Für die relativ kleine SP in Laufen war es ein Erfolg, für den abtretenden CVP-Stadtpräsidenten Alex Imhof hingegen eine mittlere Klatsche: Am 13. September vergangenen Jahres haben die Stimmberechtigten an der Urne die neue Gemeindeordnung abgelehnt. Nun aber nehmen Imhof und der Stadtrat einen zweiten Anlauf und bringen das Geschäft am 24. März wieder vor die Gemeindeversammlung.