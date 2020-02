Der Kampf um die Kandidaturen

Am kommenden Wochenende entscheiden die Gemeinden des Kantons Baselland, wie ihr Gemeinderat in den nächsten vier Jahren zusammengesetzt ist. Da und dort, vor allem in den grösseren Kommunen, drängen mehr Bewerber in die Exekutive, als es Sitze hat, und es sind Kampfwahlen angesagt. In vielen Gemeinden halten sich Kandidaturen und Sitze gerade die Waage. Doch es gibt auch eine Reihe von Gemeinden, in denen nach diesem Wahlsonntag mit Sicherheit Sitze frei sein werden. Hier liessen sich nicht genügend Kandidaten finden.