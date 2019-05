Der 1. Mai gehört abgeschafft

Bundesrat Alain Berset war zu bedauern: In Solothurn musste er seine durchaus bemerkenswerte Rede vor nahezu leeren Rängen halten. Das Publikum setzte sich vor allem aus Anhängern des kurdischen Führers Abdullah Öcalan zusammen, eine Figur, die glücklicherweise in Bersets Rede nicht vorkam. Die magere Veranstaltung am Solothurner Aareufer ist bezeichnend für den Niedergang des Tags der Arbeit. In Basel und Liestal waren etwas mehr Leute an der Feier, dafür aber waren die Rednerinnen weniger prominent.