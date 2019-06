Debatte um Vaterschaftsurlaub erreicht das Baselbiet

Baselbieter Kantonsangestellte sollen künftig zehn statt fünf Tage Vaterschaftsurlaub erhalten. Dies fordert Grünen-Landrätin Florence Brenzikofer in einem Vorstoss, den sie am Donnerstag im Kantonsparlament einreichen will.

Nachdem der Grosse Rat im Nachbarkanton Basel-Stadt vergangene Woche eine Motion überwiesen hat, die einen vierwöchigen Vaterschaftsurlaub zum Ziel hat, erreicht die Debatte um die freien Tage für frischgebackene Väter nun auch das Baselbiet.

Der Kanton Baselland soll seine Vorbildfunktion als Arbeitgeber wahrnehmen, heisst es im Vorstoss. Die aktuell geltende Regelung mit fünf freien Tage entspreche «nicht mehr der gegenwärtigen gesellschaftlichen Realität, denn immer mehr Väter haben heute das Bedürfnis, mehr Zeit mit ihren Kindern zu verbringen, und zwar von der Geburt an.»