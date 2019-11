Das umstrittene Mitarbeitergespräch für Lehrer und Polizisten bleibt

Zwei Sachen sind nach Ansicht Kirchmayrs bei einem lohnrelevanten MAG erforderlich: Der Vorgesetzte müsse die Kernkompetenz beurteilen können. Und es müssten genügend Ressourcen für die Durchführung eines MAG vorhanden sein. Konkret dürften auf längere Zeit nicht mehr als zehn Direktunterstellte zu beurteilen sein. Wo dies nicht der Fall sei, soll von einem lohnrelevanten MAG abgesehen werden, forderte Klaus Kirchmayr in seiner Motion.

«Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass irgendwann jemand das Resultat seines Mitarbeitergesprächs vor Gericht anficht.»Klaus Kirchmayr, Landrat Grüne

Gegenwärtig sei das zweite Kriterium aber fast nirgends erfüllt. Es gebe sogenannte Führungsspannen von bis zu 1:40. «Es ist daher so sicher wie das Amen in der Kirche, dass irgendwann jemand das Resultat seines Mitarbeitergesprächs vor Gericht anficht», sagte Klaus Kirchmayr.

Balz Stückelberger (FDP) hatte offensichtlich Mühe mit Kirchmayrs Motion. «Wir haben im ­Februar ein neues Lohnsystem gutgeheissen. Neue Erkenntnisse liegen nicht vor. Also besteht kein Grund, das Ganze wieder ­infrage zu stellen», sagte der Arlesheimer.

Motion schaffe Zweiklassengesellschaft

Das war dann auch im Wesentlichen die Haltung der bürgerlichen Ratsseite. Ermando Imondi (SVP) glaubte zu erkennen, dass mit der Motion eine Zweiklassengesellschaft an­gestrebt werde, in welcher Lehrpersonen und Polizisten vom lohnrelevanten MAG ausgenommen werden sollen.

Demgegenüber stand die links-grüne Ratsseite voll und ganz hinter Kirchmayr. «Wenn man schon ein lohnrelevantes MAG will, soll man es richtig machen. In der Schule aber fehlen die Ressourcen und die Zeit für Unterrichtsbesuche», sagte Lehrer Ernst Schürch (SP). Der Unterricht aber könne unter diesen Umständen nicht beurteilt werden. Dass es tatsächlich an Zeit und Ressourcen fehlt, bestätigte der Schulleiter und grüne Landrat Karl-Heinz Zeller.

Regierungsrat Anton Lauber konnte die Bedenken nicht teilen. Die Beurteilung der Kernkompetenz bezeichnete er in der heutigen Arbeitsteilung als weltfremd. Mit 42 zu 37 Stimmen lehnte der Landrat schliesslich die Überweisung der Motion aber nur relativ knapp ab.