Das singende Luusmaitli

Der Lehrer ist, zum Leidwesen der jungen Elsbeth, in ihrem Haus in Ziefen eingemietet. «Mein Vater starb während des Krieges, als ich zwölf Jahre alt war. Deshalb dachte mein Lehrer, er müsse mich auch noch erziehen», sagt Elsbeth von Allmen. Ein Fach, das sie in der Schule jedoch liebte, war das Singen. Das fällt auch dem Lehrer auf, der gleichzeitig der Dirigent des Frauenchors Ziefen war. «Am 13. Oktober 1944 wurde ich 16 Jahre alt und hatte am selben Tag meine Konfirmation. Einen Tag später fragte der Lehrer meine Mutter, ob ich nicht bei ihm im Chor singe wolle. Er sagte, selber könne er mich nicht fragen, denn dann würde ich sicher Nein sagen», erzählt Elsbeth von Allmen.

Die 16-Jährige geht hin, und die Lieder, die der Dirigent aussucht, gefallen ihr sehr. «Wir wohnten etwas ausserhalb des Dorfes. Ich konnte nirgendwo hin. So, dachte ich, kann ich im Dorf in den Ausgang.» Die Rechnung geht nicht auf: «In dem Chor sangen drei meiner Tanten. Die haben geschaut, dass ich keinen Blödsinn mache.» Auch sonst ging es sehr gesittet zu und her. Die Frauen mussten alle eine Schürze tragen. Wenn die eigene Stimme nicht mit Üben dran war, mussten sie stricken. «Wir mussten auch alle Röcke tragen, dazu hatte ich einen selbst gestrickten Pullover an. Wir waren auch frisiert wie alte Frauen. Ich sah damals älter aus als heute.»

Ein Stück Freiheit

Das Singen entspannt das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Lehrer. «Wir hatten später ein schönes Verhältnis. Ich hab sogar seine Kinder gehütet. Die Kinder hatte ich auch sehr gerne.» Gerne wäre sie Kindergärtnerin oder Kinderschwester geworden. Doch das lag für die vaterlose Familie, die sich mit Posamentern über Wasser hielt, nicht drin: «Meine Brüder durften in die Lehre, dafür musste man sogar bezahlen. Ich machte den Haushalt, arbeitete auf Bauernhöfen oder flickte Wäsche. Aber die Gesangsstunden, die waren schön. Sie waren Erholung und ein kleines bisschen Freiheit.»

Doch auch im Chor fällt die junge Elsbeth manchmal aus der Reihe. «Als die älteren Frauen gehen mussten, kam eine jüngere Frau, die hatte Pfiff. Wir beschlossen, keine Schürze mehr zu tragen und auch nicht mehr zu stricken.» Als die Pfarrersfrau, trotz Verbots des Pfarrers, an einem kalten Tag in Hosen statt in einem Rock zur Kirche geht, bricht auch dieses Tabu: «Als ich mit Hosen in den Chor kam, gingen meine Tante zu meiner Mutter und stauchten sie zusammen. Meine Mutter musste weinen.»

«meine grosse Liebe»

Aus dem Frauenchor Ziefen wurde der Töchterchor Ziefen. Nach einer Fusion gehörte dieser zum Frauenchor Bubendorf, später zum Gemischten Chor Bubendorf. Elsbeth von Allmen war immer dabei. Als ihre Kinder klein waren, schaute ihr mittlerweile verstorbener Mann, «meine grosse Liebe», ein Chorsänger im Männerchor, zu Hause zum Rechten. Bisvor einem Jahr sang sie auch im Veteranenchor.