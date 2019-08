Das schnelle Geld mit Marihuana

Ein Cannabishändler, der sein Geld rechtzeitig vor den Strafverfolgungsbehörden verstecken kann, könnte nach einer meist bedingt ausgesprochenen Gefängnisstrafe als reicher Mann wieder ins Leben einsteigen. Oder – elektronischer Fussfessel sei Dank – im Kanton Baselland gleich bei Strafantritt wieder auf der Strasse mit dem Geschäft weitermachen.

Das schnelle Geld

Der Versuchung des schnellen Geldes ist im Baselbiet eine bunt zusammengewürfelte, internationale Truppe erlegen, teilweise mit langjährigen Erfahrungen im Drogenhandel. Vier von ihnen beschäftigen in den nächsten Tagen das Strafgericht in Muttenz.

In einem Zeitraum von knapp anderthalb Jahren, vom Januar 2015 bis Juni 2016, importierte die Truppe 796 Kilogramm ­Marihuana mit einem Strassenverkaufswert von knapp zehn Millionen Franken. Einen Umsatz von mindestens 4,2 Millionen Franken, der im Raum Basel und Lausanne erzielt wurde, will die Baselbieter Staatsanwaltschaft der Bande nachweisen können. Vier Jahre Gefängnis lägen also drin, wenn die Staatsanwaltschaft alle Deals lückenlos nachweisen kann.

Wie sich gestern vor Gericht zeigt, wird das wiederum ein steiniger Weg werden. Bereits am Anfang machten die Anwälte der Dealer geltend, dass zahlreiche Einvernahmen nicht verwendet werden dürfen. Sie seien aus dem Recht zu weisen, beantragten sie. Dies, weil Staatsanwalt Urs Geier zunächst die Beklagten einzeln verhörte, statt bereits nach der ersten Einzeleinvernahme die Mittäter mit den Aus­sagen zu konfrontieren. «Das war nicht möglich, alle anderen hätten von Anfang an gewusst, welche Beweise die Staatsanwaltschaft gesammelt hat. Eine Wahrheitsfindung wäre nicht mehr möglich gewesen», argumentiert Geier und stützt sich dabei auf ein Bundesgerichtsurteil ab. Die Frage bleibt offen, wie das Baselbieter Strafgericht dieses Urteil interpretieren wird.

Die vier Angeklagten brachten sich schon in der Voruntersuchung in Position: Der Erste, ein Italiener, sagte zu Beginn der Strafuntersuchung noch aus, wollte sich aber im Laufe der Zeit ­zunehmend an nichts mehr erinnern. Schliesslich nur noch ­daran, dass er ein paar Transporte mit einem Camper gemacht habe und mutmasslich «ein paar Säckli Medizinalhanf» mitgenommen habe, der ja in der Schweiz «bald legalisiert» werde. Mit theatralischen Gesten, wie sie im Film «Der Pate» zu sehen sind, druckste er sich vor Gericht um die Aussagen herum.

IV-Bezüger ist geständig

Ein Zweiter bekannte sich dazu, Warenabnehmer gewesen zu sein. Für den Verkauf sei er wiederum nicht zuständig gewesen. Der Dritte liess sich von der Verhandlung dispensieren.

Geständig gab sich der Vierte im Bunde, ein IV-Bezüger aus Münchenstein. Er erzählte, dass er 500 Franken pro Kilogramm aus Spanien importierter Ware plus Spesen erhalten habe, genauso wie seine Komplizen. Vor knapp einem Jahr stand dieser Beklagte noch selber als Opfer vor Gericht. Ein Hüne aus dem Umfeld der Biker-Gang Hells ­Angels mit dem internen Namen «der Russe» drohte ihm, die ­Familie zu entführen. Sein Götti, der Wirt aus einer Pizzeria im St.Johann, wurde als Zeuge geladen und geriet dort unter Druck und brach in Tränen aus.

Insgesamt 16 Transporte mussten die Ermittler «abwarten», bis sie zuschlagen konnten. Sie hoffen nun, banden- und gewerbsmässigen Drogenhandel «rechtsgenüglich» beweisen zu können. Ob das Gericht diesen für nachgewiesen hält, wird mit dem Urteil am 29. August bekannt gegeben.