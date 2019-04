Das grosse Kribbeln

Da stand er. Wie ein Rottenchef auf einer Harasse, mit Banntagshut, und hielt seine Rede. Dabei schlüpfte er in die Rolle des Banni Lieschtler, einer seiner Kunstfiguren, die in der Medaillenserie eine Rolle spielen. Rituale prägen auch den Banntag. «Was isch au do im Stedtli los?», reimte Widmer, «Z Lieschtel am Mäntig, s isch ganz famos.» Die Anwesenden antworteten mit einem geraunten: «Jo, so isch es, mir si drbi, mit Bluemä am Huet, Stock und Wi.»

Es ist die zweite Banntagsmedaille nach 2018. Während die erste den Banni Lieschtler mit seinem Spezi Tradi Tion im Stedtli zeigte («Mir dien unseri Fründschaft pfläge»), steht die Medaille 2019 für das Motto «Ussmarsch uss em Stedtli». Sie zeigt die Fahnenträger der vier Banntagsrotten sowie den Fahnenträger der Rotstab-Clique. Letzterer trägt das Gemeindewappen Liestals vor sich her. Die Medaille erscheint in limitierter und nummerierter Auflage.

Die Sache mit der Tradition

Domenic Schneider, Chef der dritten Rotte, meint: «Die Banntagsmedaille hat schon fast Tradition.» Worauf Werner Fischer, Chef der vierten Rotte, stichelte: «Wenn du in Liestal etwas zweimal machst, ist es bereits Tradition.» Für zusätzliche Stimmung sorgte Rolf Furler mit seiner Gitarre. Der ehemalige Leadsänger von Baby’s First Teddybear und True Blue schlug auch ein paar Takte einer Komposition von Stadtrat Dani Muri an. Geschrieben wurde sie für die Liestaler Vorfasnachtsveranstaltung Rahmdäfeli, um das Baselbiet mit seinen Traditionen zu preisen.

Thomas Schild war einer jener Banntägler, die nicht auf die Banntagsmedaille warten konnten. «Toll, dass Jürg das macht», freute er sich, «ich schätze es, wenn sich jemand für die Traditionen engagiert.» Immer mehr davon würden wegfallen. «Stammbeizen schliessen, Jodlerklubs verschwinden.»

Seit dem achten Lebensjahr keinen einzigen Banntag ausgelassen

Jürg Widmer ist Teil der vierten Rotte. Lange war der 52-Jährige deren Rottenfotograf. Seit er sieben Jahre alt war, habe er lediglich zwei Banntage ausgelassen. «Ich fühle mich wohl in diesem Umfeld», sagte er, «es gibt Leute, die sehe ich genau einmal im Jahr: am Banntag.»