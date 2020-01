Das Ende eines TV-Blindflugs

Vor elf Jahren ging der von Max Schwank gegründete Sender regioTVplus auf Sendung, der hauptsächlich in den Unterbaselbieter Agglomerationsgemeinden verankert ist und dessen bekanntester Moderator, das Gesicht der ersten Stunde, Daniel Wittlin mit der Sendung «Sags em Däni» ist. Nie aber konnte der Geschäftsführer in dieser Zeit einem Werbekunden sagen, wie viele Zuschauer der Sender wirklich hat. Er berief sich auf Erfahrungen und erzählte Geschichten, wie Verkäufe von Werbekunden in die Höhe schnellten, nachdem sie auf seinem Sender erschienen waren.