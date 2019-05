Das Birseck wird im Juni für zwei Tage zum Radsport-Mekka

Friesecke hat viele Verwandte in dieser Region und sieht in diesem «eher flacheren» Teil eine «Möglichkeit, sich in Szene zu setzen». Doch das Jura-Gebirge ist nicht zu unterschätzen. Bergspezialist Thalmann sagt es so: «Wenn man mit dem Rad ins Baselbiet gelangen will, muss man irgendwo drüber.» Er erwartet, dass in dieser vierten Etappe «offensiv gefahren wird».

50’000 Franken Unterstützung

Offensiv gefahren wird auf jeden Fall das Marketing, wie die prominent besetzte Medienkonferenz in Münchenstein zeigt. Der Kanton unterstützt die Organisation in den beiden Etappenorten mit 50’000 Franken aus dem Swisslos-Sportfonds. Schliesslich handelt es sich – nach dem Wandern – um die zweitbeliebteste Sportart im Baselbiet. Es sei nun doch schon neun Jahre her, dass ein Etappenziel in die Region führte, sagt Sportamt-Leiter Thomas Beugger. Er sass damals in Liestal selber im Organisationskomitee.

Für jene, die sich vor allem für den sportlichen Aspekt des Anlasses interessieren, hat Mitorganisator Rüdisühli zwei Tipps für besondere Zuschauerorte auf Lager: Bei der Zieleinfahrt sind die Rennfahrer wegen einer Extraschlaufe gleich zweimal zu sehen. Und zwischen Grellingen und Hochwald sei spannend, mitzuverfolgen, wie die Athleten «den Stutz» meistern.

Tour de Suisse im Birseck:18. und 19. Juni. Anreise per ÖV erwünscht.www.tdsam.ch