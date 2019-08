Das Baumhaus – ein Traum nicht nur für Kinder

Es wäre nicht richtig, nun die Damen und Herren Bundesrichter daran zu erinnern, dass sie ja auch mal Kinder waren und vielleicht gerne eine Baumhütte gebaut hätten. Das Raumplanungsgesetz liess möglicherweise keinen anderen Entscheid zu. Und es kann nun mal nicht jeder Kindertraum realisiert werden – auch mit dem Gang ans Bundesgericht nicht.

Von Baumhäusern aber geht offenbar eine ganz besondere Faszination aus. Und nicht nur Kinder, auch Erwachsene scheinen ihr zu erliegen. So hat angeblich der einstige Teenie-Star David Hasselhoff («I’ve been looking for freedom ...») unlängst seinen 67. Geburtstag in einem Baumhaus gefeiert – und bei dieser Gelegenheit hoffentlich seine Freiheit gefunden.

Von Baumhäuserngeht offenbar eineganz besondereFaszination aus.

Einer der berühmtesten Baumhausbewohner war wohl der Vater des europäischen Blues, John Mayall. Der Brite hatte Ende der Sechzigerjahre Europa verlassen und in Kalifornien eine neue Heimat gefunden – in einem stattlichen Baumhaus im Laurel Canyon, einer Schlucht der Santa Monica Mountains bei Los Angeles. Dort lebte Mayall, bis ihn 1979 ein schwerer Schicksalsschlag ereilte: Im Sommer jenes Jahres wurde nämlich das inzwischen zur Legende gewordene Baumhaus durch einen Brand komplett zerstört und mit ihm zahlreiche Bild-, Text- und Tondokumente, darunter eine umfangreiche Tagebuchsammlung.

Ob Mayalls Anwesen bewilligungspflichtig war, wissen wir nicht. Bekannt ist aber, dass der Musiker lange brauchte, um über den Verlust seines Baumhauses hinwegzukommen.