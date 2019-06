Das Baselbiet will eine Internet-Polizei

: Die Regierung beantragt dafür beim Landrat 13 zusätzliche Stellen bei der Polizei und drei bei der Staatsanwaltschaft. Die Kosten werden auf 2,1 Millionen Franken im Jahr beziffert.

Wegen der zunehmenden Digitalisierung sei Internetkriminalität ein Problem für fast die ganze Bevölkerung, erklärt die Regierung in einer Mitteilung vom Mittwoch. Derzeit seien die Behörden jedoch mangels Kapazitäten nicht in der Lage, «Cybercrime in der geforderten Qualität und Quantität zu bekämpfen».