Das Baselbiet übt die Klimakatastrophe

Das Übungsszenario ist aufgrund der Erfahrungen in der nahen Vergangenheit durchaus realistisch: Wegen anhaltender Trockenheit im Sommer kommt es besonders in den karstigen ­Jurahöhen zu Wasserknappheit. Bei Bretzwil beginnt der Wald zu brennen. Eine Abwasserreinigungsanlage funktioniert nicht mehr, und in einer Firma ereignet sich darüber hinaus eine Gasexplosion. Die hiesigen kantonalen Rettungskräfte sind mit der Lage überfordert und müssen die Armee zu Hilfe holen, die für die Bevölkerung und die Umwelt die Wasserversorgung über grössere Distanzen sicherstellt.