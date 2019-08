Daniela Schneeberger: «Die KMU sind das Rückgrat der Wirtschaft»

Von der SVP bis zur CVP erhält sie Unterstützung: Nationalrätin Daniela Schneeberger soll den Kanton Baselland in den kommenden vier Jahren im Ständerat vertreten. An der Medienkonferenz ihres Unterstützungskomitees waren sich alle einig: Ihr Einsatz für den Wirtschaftsstandort Baselland würde aus ihr die ideale Standesvertreterin in Bern machen. «Die kleinen und mittleren Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft», erklärte die Kandidatin bei ihrem Auftritt an einem symbolträchtigen Ort: im Business Parc in Reinach.