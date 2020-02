Coronavirus: Baselland erklärt Verhaltensregeln

Das Amt für Gesundheit des Kantons Baselland gibt Empfehlungen mit Blick auf die Ausbreitung des Coronavirus ab. Aufgrund der aktuellen Lage rufe man folgende Verhaltensregeln im Zusammenhang mit dem neuen Coronavirus in Erinnerung: «Falls eine Person aus einem Risikogebiet (aktuell China, Südkorea, Singapur, Iran und Italien) zurückgereist ist und Symptome hat, soll diese zuerst mit ihrem Hausarzt/Hausärztin in Kontakt treten», heisst es in einer am Mittwoch verschickten Medienmitteilung.