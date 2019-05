Chorleiter aus Muttenz und Liestal ausgezeichnet

Der Jubiläumspreis «50 Jahre Kulturpreise Baselland» geht an die Chorleitungen der Gymnasien Muttenz und Liestal. Gestern Abend hat Regierungspräsidentin Monica Gschwind den Preis in der Dreispitzhalle in Münchenstein an Lucia Germann und Michael Zumbrunn vom Gymnasium Liestal und an Christoph Huldi, Jürg Siegrist und Christine Boog vom Gymnasium Muttenz übergeben. Die weiteren Preise erhielten Mischa Cheung (Musik), Kitty Schaertlin (Kunst) und das Fahraway-Zirkusspektakel (Förderpreis Nouveau Cirque).