CVP driftet weiter nach links

Die CVP steckt in der Zwickmühle. Für diese Situation sorgt vor allem die Diskrepanz zwischen den tendenziell bürgerlich tickenden Aushängeschildern der Partei und der stärker nach links orientierten Basis. Der Zwiespalt hat sich auch am Parteitag vom Donnerstagabend in Oberwil gezeigt. Und das gleich bei zwei gewichtigen Themen.