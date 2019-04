CABB-Angestellter schuldig gesprochen

Von einer Busse, wie sie die Staatsanwaltschaft beantragt hatte, wurde abgesehen. Auf den 50-jährigen Verurteilten H. A. kommen indessen noch Genugtuungs- und Entschädigungskosten an die Familie des Opfers sowie Gerichts- und Anwalts­kosten von insgesamt über 70000 Franken zu.

Vorgesetzter freigesprochen

Der Vorgesetzte und Mitange­klagte des Verurteilten, Abteilungsleiter F. T., wurde dagegen freigesprochen. Ihm konnte keine Sorgfaltspflichtverletzung nachgewiesen werden. Damit fiel aber auch die Voraussetzung für ein fahrlässig begangenes Delikt dahin. Erstaunen mag dabei etwas, dass die Staats­anwältin für den vom Gericht freigesprochenen Vorgesetzten eine höhere Strafe als für den ­Angestellten – nämlich 180 Tagessätze – beantragt hatte.

Geschehen ist der Unfall am Nachmittag des 3. Juli 2014. Der Angestellte H. A. musste damals im Zuge der Herstellung von TFMBAC50 entstandenes Abwasser, beziehungsweise sogenannte wässrige Phase, in Container abfüllen. Im Laufe dieser Abfüllarbeiten gesellte sich plötzlich das spätere Opfer hinzu, um dem Beschuldigten zu helfen. Der junge Chemikant, dem aufgrund einer in der Rekrutenschule erlittenen Knie­verletzung Schonarbeit zugeteilt war, hätte allerdings nicht am betreffenden Ort sein dürfen.

Der sechste Container

Nachdem fünf Container ohne Probleme befüllt worden waren, geschah beim sechsten die Katastrophe. Bei diesem sechsten Container handelte es sich nämlich um ein älteres Containermodell, das im Prinzip 2012 ausgesondert worden war, von dem es aber offenbar immer noch ­einige Exemplare auf dem Betriebsareal gab. Ein Container von diesem alten Typ hatte sich nun quasi eingeschlichen. Der nicht unwesentliche Unterschied der neuen gegenüber den alten besteht darin, dass es sich bei den neuen Containern um sogenannte ableitbare handelt, bei denen die allfällig entstandene elektrische Ladung durch Erdung des Gitterkorbs vom Füllmedium abgeleitet wird.

Und weil sich in diesem sechsten Container noch Reste eines leicht brennbaren Destillates befanden, kam es zu einer elektrischen Entladung, die nicht ab­geleitet werden konnte. So stieg der Druck im Container. Dieser wölbte sich und brach auf. Dem Angeklagten H. A. gelang noch die Flucht ins Freie.